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Бельгия прошла пики заражений COVID-19 и госпитализаций

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель бельгийской медицинской администрации по вопросам борьбы с COVID-19 Стевен Ван Гюхт считает, что, несмотря на признаки улучшения эпидемиологической ситуации, не следует торопиться с отменой ковид-ограничений. Он сказал это на брифинге в институте Sciensano.

"Нагрузка остается тяжелой, в первую очередь, на больницы, а также на рабочие места, на школы. Было бы опасно всё отпустить разом, более разумно осуществлять постепенное ослабление", - объяснил вирусолог .

Вместе с тем он настроен "достаточно оптимистично" и рассчитывает, что в феврале возможны облегчения ограничений.

Ван Гюхт, ссылаясь на подтвержденные лабораторно случаи, сказал, что всплеск заражаемости штаммом коронавируса "омикрон" в стране миновал в конце января. Пика госпитализаций ждут на текущей неделе. Эксперт также ожидает в ближайшие недели снижения числа пациентов в отделениях интенсивной терапии.

При этом он отверг сравнения Бельгии со скандинавскими странами, в частности с Данией, отменившей все ограничения, указав на то, что в датских больницах в десять раз меньше пациентов в отделениях реанимации, чем в бельгийских. Поэтому резко последовать примеру датчан было бы неправильным.

Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Бельгия коронавирус Стевен Ван Гюхт

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