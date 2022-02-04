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Число арестованных после январских беспорядков в Казахстане превысило 800 человек

Число арестованных после январских беспорядков в Казахстане превысило 800 человек
Последствия протестов в Казахстане
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Количество уголовных дел, возбужденных после январских беспорядков в Казахстане, увеличилось до 2750, под арестом находятся 802 человека, сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры страны Елдос Килымжанов.

Среди арестованных 113 имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои, сказал Килымжанов на брифинге в пятницу. "Есть и приверженцы радикальных течений", - добавил он.

Ранее прокуратура сообщала о 2044 уголовных делах.

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Как сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов, из общего числа уголовных дел в производстве органов внутренних дел находится 2 285 дел, основную часть которых составляют кражи и грабежи - 1674 дела или 73% зарегистрированных.

"В рамках расследования данных дел продолжается работа по установлению лиц, участвовавших в ограблениях, особенно в хищении оружия", - сказал Адилов.

По его информации, за совершение краж и грабежей, в том числе, хищение оружия во время беспорядков задержаны и водворены в изоляторы временного содержания 322 подозреваемых.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозен, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город страны - Алма-Ата. По просьбе главы государства Касым-Жомарта Токаева в страну были направлены силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 19 января миротворцы ОДКБ завершили миссию. В ходе беспорядков погибли 227 человек, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Последствия беспорядков в Казахстане

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Хроника 03 января – 04 февраля 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан

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