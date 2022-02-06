В Алма-Ате с 7 февраля снимут "оранжевый" уровень террористической опасности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате стабилизировалась ситуация после массовых беспорядков, вспыхнувших в начале января, с понедельника в городе отменяется действие высокого, "оранжевого" уровня террористической опасности, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы, отметили в оперштабе и поблагодарили горожан за понимание и проявленную гражданскую ответственность.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене (на западе Казахстана), переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.

С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

6 января на фоне массовых беспорядков во всех регионах Казахстана был введен критический, "красный" уровень террористической опасности. Позже в большинстве регионов, где ситуация стабилизировалась, он был либо отменен, либо смягчен. 25 января "красный" уровень был отменен в последних трех регионах - Алма-Ате, Алматинской и Жамбылской областях.