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На Филиппинах ликвидировали пожар в посольстве России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Филиппинские экстренные службы ликвидировали пожар в посольстве РФ в столице государства Маниле, сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в пятницу.

"Пожар в Посольстве России в Маниле ликвидирован", - говорится в сообщении департамента в твиттере.

Там отметили, что жертв и пострадавших нет, а все находившиеся в посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы.

Вечером 4 февраля департамент сообщал, что в здании российского посольства в Маниле произошел сильный пожар.

По данным российского внешнеполитического ведомства, на место происшествия оперативно прибыли машины пожарной службы, однако зданию был нанесен значительный ущерб.

"Причины возгорания выясняются", - говорилось в сообщении МИД РФ.

Филиппины Россия

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