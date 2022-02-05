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Что случилось этой ночью: суббота, 5 февраля

Статистика смертности от COVID-19 в США, увеличение численности британских военных в Эстонии, продление срока содержания в СИЗО для совладельца "Рив Гош"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число умерших от COVID-19 американцев превысило 900 тысяч человек. По состоянию на середину декабря прошлого года в США от коронавируса умерло 800 000 человек. США сохраняют лидерство по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено свыше 76 млн инфицированных коронавирусом.

- Великобритания вдвое увеличит численность своих военнослужащих в Эстонии. Лондон направит туда 850 солдат. Согласно плану, они примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil 2022 (Еж-2022).

- Суд в Санкт-Петербурге оставил совладельца "Рив Гош" Мейера в СИЗО до 1 марта. Предприниматель просил о мере пресечения, не связанной с лишением свободы, и был готов внести залог в 25 млн рублей. Его жена Инна будет находиться под домашним арестом по 1 марта.

- Госдеп США поддержал Deutsche Welle после закрытия ее московского офиса. В Вашингтоне указали, что солидарны с изданием и Германией и обвинили Москву в репрессиях против "независимых СМИ, политической оппозиции и гражданского общества".

- В Марокко четвертые сутки пытаются добраться до мальчика, упавшего в колодец. Пятилетний ребенок застрял на глубине 32 метра. Камера, которую спустили к мальчику, показала, что он жив, но получил травмы головы.

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