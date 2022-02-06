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Глава ЦИК Белоруссии объяснил решение не создавать участки для голосования за рубежом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU -Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко, комментируя отсутствие участков для голосования за границей на предстоящем референдуме по изменению конституции страны, заявил, что число голосующих за рубежом невелико.

"Пересмотрел статистику президентских выборов, чтобы мы не демонизировали это решение. На прошлых президентских выборах за рубежом от общего списочного состава всех голосующих голосовало всего 0,3%. То есть это не такой большой процент граждан, которые голосуют", - сказал Карпенко в эфире госканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Решение не создавать зарубежные участки для голосования на референдуме Карпенко объяснил несколькими факторами.

"Это связано с рядом причин. Где-то треть наших диппредставительств не открывают участки потому, что количество людей, которые могут голосовать на этом участке меньше 20 человек. А избирательным кодексом предусмотрено: участок формируется - не менее 20 человек и не более 3 тыс. человек", - отметил глава ЦИК.

"Есть ряд стран, где ограниченный контингент дипломатических работников в силу ряда обстоятельств - введен ряд ограничений, санкций, произошла оптимизация сотрудников. Это тоже не позволяет", - сказал Карпенко.

Также, по его словам, есть эпидемиологические ограничения.

Во время последнего Всебелорусского народного собрания после масштабных протестов в стране президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение 2021 года будет подготовлен проект новой конституции республики.

Референдум по изменениям в конституции назначен на 27 февраля 2022 года.

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой конституции, согласно которому страна станет парламентской республикой.

Белоруссия

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