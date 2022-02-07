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МЧС Белоруссии планируют вооружить и задействовать при необходимости в военных целях

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Часть сотрудников МЧС Белоруссии могут вооружить на случай военных действий. Этот вопрос обсуждается на совещании у президента Александра Лукашенко по совершенствованию структуры МЧС в понедельник в Минске.

"Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того, чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие", - сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

"Хотелось бы услышать, насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему, сколько людей у нас будет владеть оружием не хуже, чем в армии и милиции", - заявил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, вооружение спасателей необходимо, поскольку для компактной Белоруссии непозволительно иметь 200- или 300-тысячную армию.

"Не можем мы в стране компактной, небольшой иметь численность постоянно действующих вооруженных сил 200-300 тыс. Мы договорились, что численность наших вооруженных сил, армии нашей - 65 тыс. На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог, война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить", - сказал глава государства.

По его словам, с одной стороны, сотрудники МЧС будут спасателями, с другой, смогут встать на защиту родины.

"А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг", - заявил Лукашенко.

Белоруссия

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