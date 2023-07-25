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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

МЧС Белоруссии завершает вооружение и подготовку сотрудников для помощи МВД и Минобороны

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии завершает вооружение и подготовку личного состава для помощи МВД и Минобороны, сообщил глава ведомства Вадим Синявский.

В эфире гостелеканала "Беларусь 1" министр рассказал, что сотрудников МЧС готовятся задействовать "в случае вооруженного конфликта или каких-то массовых беспорядков, при которых надо задействовать значительное количество личного состава".

"Поэтому неслучайно было принято решение провести вооружение личного состава МЧС. Эти задачи решены", - подчеркнул он.

Синявский уточнил, что "98% личного состава МЧС прошли обучение по владению табельным оружием, мерам безопасности по его использованию", и что "всеобщая подготовка близка к завершению".

Он добавил, что взаимодействие МЧС с МВД и Минобороны требует различных тактик, в том числе, "в различных элементах боевой обстановки", поэтому сотрудников ведомства готовят "по-настоящему и серьезному".

Как сообщалось, в мае прошлого года министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский анонсировал подготовку спасателей к привлечению на помощь милиции и армии. Он сообщил, что "мы получаем вооружение в Министерстве обороны и фактически будем готовы к выполнению задач, стоящих по предназначению в этом сегменте работы МЧС". Глава МЧС напомнил, что ранее президентом Белоруссии Александром Лукашенко была поставлена задача подготовки белорусских спасателей для действий в особых условиях, включая связанные с массовыми беспорядками, а также вооруженным конфликтом и агрессии в отношении республики.

Белоруссия
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