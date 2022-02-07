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В китайском городе Байсэ введен локдаун из-за COVID-19

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Власти города Байсэ в КНР (Гуанси-Чжуанский автономный район) вблизи границы с Вьетнамом в понедельник объявили о введении режима изоляции в связи со случаями COVID-19, сообщили западные СМИ.

В городе с населением примерно 3,6 млн человек с субботы по понедельник выявили 99 случаев COVID-19, не носящих завозной характер. Два случая относятся к более заразному штамму коронавируса "омикрон".

Согласно распоряжению властей, жители должны оставаться дома и покидать их лишь для покупки самого необходимого и тестирования на COVID-19. Также жителей призвали выбирать доставку товаров на дом, а не ходить самим в магазины. Приостановлены занятия в школах.

Введен временный запрет на все поездки, кроме наиболее важных, а также на работу общественного транспорта, международная граница в регионе перекрыта. Работники жизненно важных сфер услуг смогут передвигаться по Байсэ лишь при наличии специальных пропусков.

СМИ напоминают, что локдаун в Байсэ введен на фоне Зимних Олимпийских Игр в Пекине, которые продлятся с 4 по 20 февраля, и сезона путешествий в связи с Новым годом по лунному календарю.

По данным СМИ, не менее чем в 10 провинциях и регионах в КНР обнаружен штамм коронавируса "омикрон".

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Китае с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 106,4 тыс. заражений коронавирусом, более 4,6 тыс. инфицированных скончались, а свыше 100 тыс. пациентов переболели и выздоровели.

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Коронавирус Китай

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