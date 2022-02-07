Великобритания перебросит в Польшу еще 350 военных

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания разместит в Польше дополнительно 350 военных на фоне напряженной обстановки вокруг Украины. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Мы разместим дополнительно 350 военных в Польше, чтобы продемонстрировать нашу способность действовать вместе", - приводит телеканал его слова.

Уоллес объявил об этом решении на встрече со своим польским коллегой Мариушем Блащаком в Лондоне.

На минувших выходных в Польшу прибыли американские военнослужащие.