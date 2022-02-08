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Японский парламент выступил против изменения статус-кво Украины силовыми методами

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Японии во вторник приняла резолюцию о росте напряженности вокруг Украины, осуждающую любые попытки изменить ее статус-кво силой, сообщают СМИ.

"Палата глубоко обеспокоена ситуацией и заявляет, что она всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона. Изменение статус-кво силой любой страной никогда не является приемлемым", - говорится в резолюции парламента.

Одновременно парламентарии призывали правительство премьер-министра Фумио Кисиды сделать все возможное для достижения мира.

"Мы настоятельно призываем правительство воплотить наши надежды, сотрудничать с международным сообществом, использовать все дипломатические ресурсы и сделать все возможное для ослабления напряженности на Украине и скорейшего достижения мира", - говорится в резолюции.

На виртуальной встрече в прошлом месяце Кисида и президент США Джо Байден договорились совместно работать над сдерживанием действий России в отношении Украины.

Страны Запада последние недели выражают обеспокоенность передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что ничего подобного не планирует.

Япония Украина

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