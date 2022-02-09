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Сирийские СМИ сообщили об авиаударе Израиля по объектам близ Дамаска

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Израиль, предположительно, нанес авиаудар по объектам вблизи Дамаска, сообщает сирийское агентство SANA.

Военный источник сообщил агентству, что во вторник вечером с территории Ливана были нанесены авиаудары, за которыми последовала атака ракетами класса "земля-земля", выпущенными с Голанских высот по объектам вблизи Дамаска.

Источник добавил, что сирийские средства ПВО перехватили некоторые израильские ракеты и что власти изучают результаты атаки.

По данным сайта Syrian Capital Voice, в некоторых районах Дамаска после авиаударов были слышны сирены машин скорой помощи. Сообщается, что удары были нанесены по объектам правительственной армии Сирии и иранских ополченцев.

Тем временем сирены воздушной тревоги сработали на севере Израиля.

"Сирены прозвучали некоторое время назад в Умм-эль-Фахме и районе Самарии после того, как зенитная ракета была запущена из Сирии и взорвалась в воздухе. Перехват не производился", - сообщила армия обороны Израиля в своем твиттере.

Израиль Сирия Дамаск

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