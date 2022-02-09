Один сирийский военный погиб в результате авиаудара Израиля по объектам близ Дамаска

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Один военнослужащий погиб, а пятеро пострадали в результате авиаудара, предположительно, нанесенного Израилем по объектам вблизи Дамаска, сообщает сирийское государственное телевидение.

"В результате нападений один сирийский солдат был убит и пятеро ранены", -сообщило государственное телевидение Сирии со ссылкой на военный источник.

Ранее агентство SANA сообщало со ссылкой на военный источник, что во вторник вечером с территории Ливана были нанесены авиаудары, за которыми последовала атака ракетами класса "земля-земля", выпущенными с Голанских высот по объектам вблизи Дамаска. Источник добавил, что сирийские средства ПВО перехватили некоторые израильские ракеты.

Сообщалось, что удары были нанесены по объектам правительственной армии Сирии и иранских ополченцев.

Военные Израиля сообщили, что нанесли авиаудар в ответ на зенитную ракету, запущенную с территории Сирии.

"В ответ на зенитную ракету, запущенную из Сирии ранее сегодня вечером, мы только что нанесли удар по батареям "земля-воздух" в Сирии, включая радары и зенитные батареи", - говорится в сообщении в твиттере армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали на севере Израиля после того, как из Сирии была запущена зенитная ракета, которая взорвалась в воздухе.