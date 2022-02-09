Белый дом заверил, что не готовит план массовой эвакуации американцев с Украины

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В США не готовят планов по массовой эвакуации своих граждан с Украины, сообщает в среду The Hill со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"Мы постоянно оцениваем меняющуюся ситуацию с безопасностью и готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств, как мы всегда это и делали, но для ясности: мы не проводим планирование массовой эвакуации американских граждан из Украины", - заявил чиновник из Белого дома.

Ранее президент в феврале США Джо Байден говорил о том, что для американских граждан возвращение из этой страны стало бы мудрым решением. Также администрация Байдена не раз призывала своих граждан покинуть страну в связи с угрозой вторжения.

В среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщало, что в Белом доме якобы одобрили план, согласно которому войска, находящиеся в Польше, должны будут помочь американским гражданам с эвакуацией. Речь, как отмечает издание, идет о логистической поддержке, о создании КПП на границе Польши с Украиной, а не об отправке военных самолетов на Украину.