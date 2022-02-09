Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Президент США Джо Байден Фото: Doug Mills-Pool/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном после визита французского лидера в Россию и на Украину, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Президент поговорил с президентом Макроном этим утром", - заявила Псаки во время-пресс-конференции Белого дома.

Она отметила, что в течение этой недели следует ожидать и других разговоров президента с европейскими коллегами.

Позже Белый дом распространил пресс-релиз, в котором отмечается, что лидеры Франции и США "обсудили недавние переговоры президента Макрона в России и на Украине".

"Также они поговорили о продолжающихся дипломатических усилиях и о мерах сдерживания, предпринятых в тесной координации с союзниками и партнерами, в ответ на продолжающееся наращивание сил РФ на границе с Украиной", - сказано в документе.

Перед поездкой Макрона в Россию президенты Франции и США также общались по телефону.

7 февраля президент Франции Макрон встречался в Москве с президентом Путиным. Их переговоры продолжались более пяти часов. Деэскалация вокруг Украины была центральной темой визита французского президента.

На следующий день Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.