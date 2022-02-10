Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все возможные разведданные об РФ

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Группа сенаторов США из комитета по разведке призвала президента Джо Байдена убедиться, что Соединенные Штаты делятся как максимально возможным объемом разведданных с Украиной.

"Мы просим Соединенные Штаты поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени", - написали они. Текст письма опубликован на сайте председателя комитета сената по разведке Марка Уорнера.

По мнению сенаторов, Россия является агрессором, и поэтому США и "должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны". Они считают, что это отвечает интересам национальной безопасности США и их союзников и партнеров в регионе.

"Угрозы России Украине представляют угрозу для демократий во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - заявили сенаторы.

Под письмом подписались 16 сенаторов от двух партий во главе с председателем комитета сената по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.

Страны Запада обеспокоены наращиванием российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Москва неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.