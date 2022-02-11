Разработка стратегии нацбезопасности США задержится из-за ситуации вокруг Украины

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Украины задерживает подготовку США новой стратегии нацбезопасности, сообщает Politico.

Издание отмечает, что содержание документа во многом будет зависеть от того, произойдет ли "вторжение" России на Украину.

Осведомленный источник подтвердил изданию, что "неясный план России в отношении Украины" является одним из факторов, которые влияют на сроки разработки стратегии.

Как уточняет газета, особенности возможного "вторжения" России на Украину могут кардинально повлиять на то, как США детализируют и расставят приоритеты в отношении российской угрозы в стратегическом документе.

В то же время, подчеркивает издание, в целом президент США Джо Байден и его помощники вряд ли изменят свое основное утверждение о том, что Китай, а не Россия, является большей долгосрочной угрозой для Вашингтона.

Закон требует, чтобы президенты США ежегодно представляли стратегию национальной безопасности, но администрации часто не выполняют это требование.

Так, администрация Байдена не представила стратегию нацбезопасности в прошлом году. Теперь документ ожидается в первом квартале текущего года.

Высокопоставленный чиновник заявил изданию, что администрация намерена уложиться в "ожидаемую дату выпуска". Однако не уточнил, о какой именно дате идет речь.