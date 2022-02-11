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Украина получила более 1,2 тысячи тонн боеприпасов от США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на Украину из США вечером в четверг прибыло еще 130 тонн оборонительного оружия.

Он написал на своей странице в твиттере о прибытии еще двух "птиц".

"Проволоки, гранаты и другие оборонительные боеприпасы", - сообщил он.

Министр отметил, что вес доставленной военной помощи - около 130 тонн.

"В общей сложности сейчас мы получили 15 "птиц" общей вагой более 1200 тонн (...)", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что 9 февраля на Украину прибыли сразу два борта с весом более 80 тонн боеприпасов.

Украина США

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