Руководитель полиции Большого Лондона объявила об отставке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Глава полиции Большого Лондона Крессида Дик объявила об уходе в отставку после того, как стало известно о том, что полицейские лондонского участка "Чаринг-Кросс" позволяли себе без каких-либо последствий высказывания в русле расизма, сексизма, женоненавистничества и предвзятого отношения к мусульманам, сообщает The Guardian.

Издание также напоминает, что отставка произошла спустя всего менее чем три недели после того, как это ведомство начало расследование по фактам проведения вечеринок на Даунинг-стрит и в Уайтхолле в период действия жесткого карантина в связи с COVID-19.

В заявлении для коллег и для прессы Дик объяснила, что была вынуждена пойти на такой шаг. "С большой печалью информирую, что после общения с мэром Лондона мне стало ясно, он более не имеет достаточного доверия к моему руководству. Он не оставил мне выбора, кроме как уйти с должности главы полиции Большого Лондона", - написала она.

"По его просьбе я согласилась остаться на недолгое время, чтобы убедиться в стабильности ведомства в период перехода руководства к новому начальнику", - добавила Дик.

Об отставке Дик стало известно спустя несколько часов после того, как она в эфире лондонского радио заявила о том, что останется во главе этой службы и постарается искоренить бытующую там "токсичную культуру".

Дик стала первой женщиной-руководителем полиции Большого Лондона за всю 193-летнюю историю этого ведомства. Она пришла на эту должность в 2017 году и должна была служить до апреля этого года, однако в прошлом сентябре по решению министра внутренних дел Прити Пател ее контракт был продлен до 2024 года. Мэр Лондона Садик Хан его поддержал.