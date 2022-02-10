Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #1 Россия - США 3:9Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 403 218 603+2 440 090

Полиция Лондона опросит чиновников о проведении вечеринок в период локдауна

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Более 50 человек должны будут дать письменные ответы британской полиции в рамках расследования по фактам проведения вечеринок, которые устраивали на Даунинг-стрит и в Уайтхолле в нарушение ограничений, связанных с COVID-19, сообщает The Guardian со ссылкой на Скотланд-Ярд.

В миреСМИ сообщили о допросе Бориса Джонсона из-за вечеринки во время локдаунаЧитать подробнее

По данным издания, речь идет о сотрудниках канцелярии премьера и о гражданских служащих. Не исключено, что ответы должны будут дать глава правительства Борис Джонсон и его супруга Керри. Всем фигурантам направят официальные опросные листы, ответы на которые необходимо дать в течение семи дней. Эти ответы рассмотрит специальная комиссия полиции Большого Лондона, и если выяснится, что нарушения были совершены без веских причин, то обычно в таких случаях может быть выписан штраф.

Расследование, получившее название "Операция Хиллман", касается восьми вечеринок, которые состоялись с мая 2020 по апрель 2021 года в период действия жестких ограничений, необходимых для сдерживания распространения COVID-19, отмечает The Guardian.

Великобритания Лондон

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

В Сенате США не исключили санкций против РФ за предполагаемые кибератаки на Украину

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Россия и Белоруссия начали совместные учения "Союзная решимость"

Fox Business сообщил о готовности соцсети Трампа к запуску в марте

Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все возможные разведданные об РФ

Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все возможные разведданные об РФ

Стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк

Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Байден созвонился с Макроном после визита президента Франции в Москву и Киев

Представители РФ не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в этом году

Пандемия коронавируса

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19

В Европе все больше стран отменяют меры против COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });