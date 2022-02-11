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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
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Власти Дании намерены сокращать масштабы кампании по вакцинации от COVID-19

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В управлении по вопросам здравоохранения Дании считают, что население благодаря высокому уровню вакцинации хорошо защищено от COVD-19, и потому нет смысла продолжать в нынешних масштабах кампанию по иммунизации, сообщает в пятницу Associated Press.

"Очень высокий уровень вакцинации в Дании, особенно третьей дозой, означает, что мы можем справиться с растущим распространением инфекции без серьезных заболеваний", - говорится в заявлении ведомства. В управлении отмечают, что третья волна заражений в стране ослабевает "из-за сильного иммунитета у населения".

В прошлом месяце в Дании заявили, что начнут делать четвертую прививку пожилым людям и другим гражданам в группе риска из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране и быстрого распространения штамма "омикрон". Однако сейчас оценка ситуации службами здравоохранения показала, что и три укола предоставляют достаточную защиту для постояльцев домов престарелых и граждан старше 85 лет, а потому управление решило, что сейчас четвертая доза датчанам не нужна.

Также в ноябре, когда доминантным был штамм "дельта", в стране начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет. Но в пятницу власти Дании заявили, что начинают "планировать завершение текущей программы вакцинации для всех целевых групп, включая программу для детей в возрасте 5-11 лет".

В управлении заявили, что это решение может быть пересмотрено в случае четвертой волны заболеваний или появления нового штамма.

Более 80% населения получили две дозы вакцины и около 61% получили "бустерные" дозы.

За весь период пандемии в Дании выявили более 2,1 млн случаев заражения коронавирусом и около 4 тыс. смертей от последствий заболевания.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Дания Коронавирус

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