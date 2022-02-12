Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Четвертьфинал Россия - Швейцария 1:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:09Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 408 442 142+2 392 139

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 408,4 млн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 408 442 142, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5,8 млн человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77,6 млн инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 918,5 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42,5 млн, а число умерших от последствий заражения вирусом - 507,9 тыс.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27,3 млн человек, из них скончались 637,5 тыс.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 746,8. В США на 1 млн жителей скончались 2819 человек, Индии - 362, Бразилии - 2964.

Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 12 февраля

Союзники по НАТО скептически восприняли заявления Байдена о дате "вторжения" РФ на Украину

Союзники по НАТО скептически восприняли заявления Байдена о дате "вторжения" РФ на Украину

Антонов заявил, что США стремятся сформировать впечатление неминуемости "агрессии" РФ

Антонов заявил, что США стремятся сформировать впечатление неминуемости "агрессии" РФ
Пандемия коронавируса

Джонсон получил от полиции список с вопросами по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

Джонсон получил от полиции список с вопросами по поводу вечеринок на Даунинг-стрит

Блинкен заверил главу МИД Украины в американской поддержке

Блинкен заверил главу МИД Украины в американской поддержке

CNN сообщил о решении Пентагона направить еще 3 тыс. десантников в Польшу

Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

Захарова назвала истерикой заявления Белого дома по ситуации вокруг Украины

В ДНР сочли, что работа СММ ОБСЕ будет парализована в случае отзыва США своих наблюдателей

В НАТО выступили за продолжение диалога с Россией

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр

Салливан заявил, что РФ "имеет возможности напасть" на Украину во время Олимпийских игр
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });