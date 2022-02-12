Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 408,4 млн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 408 442 142, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5,8 млн человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77,6 млн инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 918,5 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42,5 млн, а число умерших от последствий заражения вирусом - 507,9 тыс.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27,3 млн человек, из них скончались 637,5 тыс.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 746,8. В США на 1 млн жителей скончались 2819 человек, Индии - 362, Бразилии - 2964.