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Белорусские десантники ликвидировали прорыв "условного неприятеля" на полигоне Брестский

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Белоруссии на полигоне "Брестский" выполнил задачу по усилению охраны участка условной государственной границы в ходе белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", сообщили в субботу в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.

"В районе выполнения задачи десантники обнаружили незаконное вооруженное формирование. Условный неприятель попытался прорваться на одном из направлений, где плотным огнем его встретила рота "голубых беретов". Силами минометного и гранатометного взводов, расчетов ПТУР, бронетранспортеров и стрелкового оружия враг был уничтожен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку Вооруженных Сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводится совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей ВС Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С".

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.

Белоруссия Россия Союзная решимость-2022

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