Артиллеристы ВВО выполнили боевые стрельбы в рамках совместного учения в Белоруссии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Артиллерийские подразделения Восточного военного округа провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок на полигоне "Осиповичский" в Белоруссии в рамках российско-белорусских маневров "Союзная решимость - 2022".

"По замыслу учения, незаконные вооруженные формирования перешли в наступление. Артиллеристы создали на пути противника зону заградительного огня, тем самым сорвав его атаку и подход резервов", - сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки условного противника, а также для оценки обстановки применялись беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение целей на командный пункт артиллерийского дивизиона.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость - 2022". Учения продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации. Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.