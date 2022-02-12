Глава госдепа США рассчитывает в субботу провести разговор с Лавровым

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в субботу провести разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Подчеркну наше единство, когда сегодня вечером проведу разговор с главой МИД РФ Лавровым", - приводят западные СМИ слова Блинкена по поводу ситуации вокруг Украины, произнесенные на пресс-конференции на Фиджи.

"Если Россия действительно заинтересована в решении через дипломатию и диалог ею же созданного кризиса, то мы готовы сделать это", - добавил глава госдепа.

В то же время он в очередной раз предупредил, что США и их союзники подготовили жесткие санкции на случай, если РФ нападет на Украину.

Ранее сообщалось, что на субботу запланирован и разговор президентов США и РФ - Джо Байдена и Владимира Путина.