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Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование границы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские и белорусские истребители Су-30см провели совместное патрулирование границы в рамках учений "Союзная решимость-2022", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи истребителей Су-30см Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь в рамках совместного учения "Союзная решимость-2022" отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства", - сообщили в министерстве.

Полеты выполнялись как одиночно, так и парами в сложных метеолорологических условиях. В ходе полетов было отработано взаимодействие экипажей самолетов ВКС России и ВВС Республики Беларусь при выполнении задач боевого дежурства, следует из сообщения.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость-2022". Учения продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Минобороны РФ сообщало о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Официально сообщалось, что в Белоруссию из России перебазирована система ПВО дальнего действия С-400, дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.

Россия Белоруссия Союзная решимость-2022

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