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Украинский депутат заявил, что полеты на Украину могут приостановить с 14 февраля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Воздушное движение на Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины, сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники.

"Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале в воскресенье.

При этом парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компаний идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы.

В то же время он анонсировал запрет на влет на Украину самолетов авиакомпании Air France уже с воскресенья, 13 февраля. "Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже сажает рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France", - сообщил Гончаренко, также не уточнив источник этой информации.

По словам нардепа, запрет может продлиться 1-2 недели. "Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже. Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", - написал он.

Агентство "Интерфакс" не располагает подтверждением или опровержением этой информации.

Ранее нидерландская авиакомпания KLM решила приостановить полеты на Украину, запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев был отменен. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины. В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.

Кроме того, в воскресенье появилась информация, что самолет авиакомпании SkyUp, следовавший из Мадейры (Португалия) в Киев, сел в Молдавии из-за запрета лизингодателя, резидента Ирландии, на влет борта на Украину.

Украина Алексей Гончаренко

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