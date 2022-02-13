Штайнмайер заявил, что Россия ответственна за "угрозу войны" в Европе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Переизбранный в воскресенье на пост президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия "несет ответственность за угрозу войны" в Европе и предупредил президента РФ Владимира Путина.

"Не нужно недооценивать силу демократии", - сказал он с трибуны бундестага в адрес Путина.

По его словам, ЕС и НАТО отреагируют согласованно в случае, если Россия предпримет попытку вторжения на территорию Украины. "Если попытка будет предпринята, мы дадим общий ответ", - сказал он.

По его словам, у граждан Украины есть "право на жизнь без страха и угрозы, на суверенитет" страны.

Штайнмайера в воскресенье переизбрали на должность президента Германии на второй срок. Полномочия длятся пять лет.