Посол Франции на Украине посоветовал соотечественникам запасаться едой

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Французский посол Этьен де Понсен обратился в воскресенье к своим соотечественникам на Украине с посланием о ситуации с безопасностью.

Глава французской дипломатической миссии заверил, что они постоянно отслеживают ситуацию на Украине и доводят информацию до Парижа.

"Но на данном этапе мы не даем общей рекомендации французам, проживающим на Украине, покинуть страну", - заявил посол в своём сообщении.

Однако посол дал рекомендацию проживающим на Украине французам следить за состоянием их личных документов, и, кроме того, "подготовить для любых практических целей некоторый запас воды, еды и теплой одежды, а также убедиться, что бак (...) автомобиля полон или даже иметь некоторый дополнительный резерв".

При этом он подтвердил ранее распространенную рекомендацию МИД Франции гражданам отложить любые поездки на Украину.