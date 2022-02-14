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Глава МИД Франции в очередной раз заявил об угрозе эскалации ситуации вокруг Украины

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал "очень серьезной" ситуацию вокруг Украины.

Он сообщил, что рассчитывает на дипломатическое решение кризиса.

"Срочная задача для всех - прекратить эскалацию", - продолжил глава МИД.

Ле Дриан заявил, что, если суверенитет или территориальная целостность Украины будут поставлены под вопрос, то будут массированные санкции в отношении России.

Накануне посол Франции в Киеве заявил, что Париж не дает пока рекомендации своим соотечественникам, проживающим на Украине, покинуть страну. Однако, сообщил министр иностранных дел, семьи персонала французского посольства, желающие уехать из Украины, могут это сделать.

Жан-Ив Ле Дриан МИД Франции Украина

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