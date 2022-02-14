Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Норвегия ФранцияПодробнееШорт-трек15:09Мужчины. Финал  Венгрия Россия КанадаПодробнееКонькобежный спорт16:56Женщины. Финал  США Япония РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:06Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 410 287 007+1 831 172

Индийская ракета PSLV-C52 стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle C52 (PSLV-C52) стартовала к солнечно-синхронной орбите со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-04 на борту, следует из трансляции Индийской организации космических исследований (ISRO).

Запуск был осуществлен в 05:59 по индийскому времени (03:29 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана.

По плану организации, ракета должна вывести аппарат массой 1710 кг на орбиту высотой 529 км.

Согласно данным ISRO, ДЗЗ использует радиолокатор для формирования изображений высокого качества при любых погодных условиях. Его основная задача - обеспечивать различные виды деятельности: земледелие, лесное хозяйство, отслеживание влажности почвы, гидрологию и картирование наводнений.

Помимо него на орбиту отправится исследовательский кубосат INSPIREsat-1, разработанный Индийским институтом космических наук и технологий в сотрудничестве с американским университетом Колорадо и университетами Тайваня и Сингапура. Ему предстоит исследовать изменения в ионосфере Земли и тепловые процессы в солнечной короне.

Также будет выведен демонстрационный спутник INS-2TD, на котором будут испытаны технологии для будущего совместного спутника Индии и Бутана INS-2B, в том числе термальная съёмка для наблюдения за температурой земной поверхности в течение дня.

Четырехступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить диверсифицированную полезную нагрузку на различные виды орбит, в том числе около 1.7 тонн на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1.4 тонны на геопереходную орбиту. Эта миссия стала 54-й для ракеты этой серии за все время ее эксплуатации.

Индия PSLV-C52

Новости

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины

США начали подготовку к отзыву всех госслужащих из Киева в течение двух суток

Кабмин Украины выделит около $600 млн для обеспечения безопасности полетов в небе

Кабмин Украины выделит около $600 млн для обеспечения безопасности полетов в небе

Байден и Зеленский договорились сочетать "дипломатию и сдерживание" в ответ на действия РФ

Байден и Зеленский договорились сочетать "дипломатию и сдерживание" в ответ на действия РФ

Fitch понизило рейтинги Турции до "B+" с "BB-", прогноз - "негативный"

США объяснили публикацию разведданных по Украине желанием "остановить войну"

Штайнмайер переизбран президентом Германии

Штайнмайер переизбран президентом Германии

Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Черное море

МИД РФ прокомментировал передислокацию части наблюдателей ОБСЕ на Украине

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });