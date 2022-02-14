Индийская ракета PSLV-C52 стартовала на орбиту со спутником дистанционного зондирования

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle C52 (PSLV-C52) стартовала к солнечно-синхронной орбите со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-04 на борту, следует из трансляции Индийской организации космических исследований (ISRO).

Запуск был осуществлен в 05:59 по индийскому времени (03:29 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана.

По плану организации, ракета должна вывести аппарат массой 1710 кг на орбиту высотой 529 км.

Согласно данным ISRO, ДЗЗ использует радиолокатор для формирования изображений высокого качества при любых погодных условиях. Его основная задача - обеспечивать различные виды деятельности: земледелие, лесное хозяйство, отслеживание влажности почвы, гидрологию и картирование наводнений.

Помимо него на орбиту отправится исследовательский кубосат INSPIREsat-1, разработанный Индийским институтом космических наук и технологий в сотрудничестве с американским университетом Колорадо и университетами Тайваня и Сингапура. Ему предстоит исследовать изменения в ионосфере Земли и тепловые процессы в солнечной короне.

Также будет выведен демонстрационный спутник INS-2TD, на котором будут испытаны технологии для будущего совместного спутника Индии и Бутана INS-2B, в том числе термальная съёмка для наблюдения за температурой земной поверхности в течение дня.

Четырехступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить диверсифицированную полезную нагрузку на различные виды орбит, в том числе около 1.7 тонн на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1.4 тонны на геопереходную орбиту. Эта миссия стала 54-й для ракеты этой серии за все время ее эксплуатации.