Индийская ракета PSLV-C52 вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle C52 (PSLV-C52) успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-04 и два исследовательских кубосата, следует из трансляции Индийской организации космических исследований (ISRO).

"Все три спутника отделены, миссия признана успешной", - сообщили в ISRO.

Запуск ракеты был осуществлен в 05:59 по индийскому времени (03:29 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана. В 03:48 по мск вся полезная нагрузка была успешно выведена на намеченную орбиту.

Космический аппарат массой 1710 кг EOS-04 был выведен на орбиту высотой 529 км. Согласно данным ISRO, ДЗЗ использует радиолокатор для формирования изображений высокого качества при любых погодных условиях. Его основная задача - обеспечивать различные виды деятельности: земледелие, лесное хозяйство, отслеживание влажности почвы, гидрологию и картирование наводнений.

Помимо него на орбиту отправился исследовательский кубосат INSPIREsat-1, разработанный Индийским институтом космических наук и технологий в сотрудничестве с американским университетом Колорадо и университетами Тайваня и Сингапура. Ему предстоит исследовать изменения в ионосфере Земли и тепловые процессы в солнечной короне.

Также был выведен демонстрационный спутник INS-2TD, на котором планируется испытывать технологии для будущего совместного спутника Индии и Бутана INS-2B, в том числе термальная съемка для наблюдения за температурой земной поверхности в течение дня.

Четырехступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить диверсифицированную полезную нагрузку на различные виды орбит, в том числе около 1,7 тонн на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1,4 тонны на геопереходную орбиту. Эта миссия стала 54-й для ракеты этой серии за все время ее эксплуатации.