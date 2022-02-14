Генсек ООН провел переговоры с Лавровым и главой МИД Украины

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник провел встречи в виртуальном формате по отдельности с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заявил представитель генсека Стефан Дюжжарик.

"Ранее сегодня генеральный секретарь провел виртуальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также незадолго до этого он поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сказал Дюжжарик на брифинге.

По словам Дюжжарика, в 15:15 по местному времени (23:15 по московскому времени) Гутерриш выступит с заявлением по Украине.