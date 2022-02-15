Генсек ООН заявил, что пришло время для деэскалации ситуации вокруг Украины

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гуттериш, комментируя в понедельник ситуацию у границ Украины, заявил, что пришло время для разрядки и деэскалации.

По его словам, "нет места для провокационной риторики, заявления должны снижать напряженность, а не нагнетать ее".

"Я приветствую недавние дипломатические контакты глав государств, но необходимо сделать больше, и я ожидаю ото всех более интенсивных усилий", - отметил Гутерриш.

"Вкратце мой призыв таков: не отказывайтесь от призывов к миру", - подчеркнул он.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник провел встречи в виртуальном формате по отдельности с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. МИД РФ отметил, что между Лавровым и Гутерришем состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных международных сюжетов (Сирия, Ливия, деятельность Миссии ООН в Косово) Там добавили, что в контексте председательства России в Совете Безопасности ООН в феврале Лавров подробно проинформировал генсека ООН о ведущихся переговорах со странами-членами НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России.