В Южной Корее разработали биодатчик, определяющий за полчаса штаммы COVID-19

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Группа ученых из Южной Кореи разработала скрининговый биодатчик, который за полчаса способен выявлять варианты коронавируса COVID-19. Об этом сообщает в среду Yonhap News со ссылкой на Корейский институт науки и технологий.

По его данным, такой биодатчик успешно диагностирует коронавирус в течение 30 минут. Более того, он продемонстрировал эффективность, сравнимую с эффективностью ПЦР-теста, который дает результат лишь через несколько часов после проведения процедуры.

Как отмечается, этот высокочувствительный и портативный биодатчик создала группа ученых этого института. Он может обнаруживать штаммы коронавируса через ангиотензинпревращающий фермент (ACE2). ACE2 – это общий для всех известных вариантов COVID-19 рецептор вируса – это белок, через который коронавирус проникает в клетки.

Как сообщает Yonhap News, в среду суточный прирост случаев COVID-19 в Южной Корее достиг очередного максимума и составил более 13 тыс. Такой рост связывают со стремительным распространением штамма коронавируса "омикрон". Днем ранее в стране был зарегистрирован 8 571 случай.

В понедельник правительство Южной Кореи подтвердило, что "омикрон" стал доминирующим штаммом в стране – уровень его обнаружения на прошлой неделе превысил 50%.

"Отныне главной целью нашего антивирусного реагирования будет сокращение числа критических случаев и смертей", - сказал премьер-министр Ким Бу Гем. Он отметил, что среда знаменует собой начало нового режима тестирования и лечения, призванного свести к минимуму сбои в условиях быстрого распространения "омикрона".

В соответствии с этим режимом местные больницы и клиники будут проводить тесты и лечить пациентов, а экспресс-тесты на антигены заменят ПЦР-тесты. Последние будут использоваться только для групп высокого риска, в том числе лиц старше 60 лет.

Всего в Южной Корее за время пандемии выявили более 762,9 тыс. случаев коронавируса, около 6,6 тыс. инфицированных скончались.