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НАТО проработает варианты усиления оборонного потенциала альянса

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Главы Минобороны стран Североатлантического альянса приняли решение начать работу по способам усиления оборонного потенциала НАТО, а также ее возможностей по сдерживанию. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня министры приняли решение разработать варианты по дальнейшему усилению возможностей сдерживания и обороны НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после первого дня работы совещания министров обороны НАТО в Брюсселе.

Боевые группы на Востоке

"Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности. В связи с этим мы, ради обеспечения защиты союзников, развертываем дополнительные силы на востоке НАТО. (...) Наши меры – превентивные, пропорциональные и не являются эскалацией", - отмечается в заявлении, опубликованном в первый день встречи министров обороны НАТО.

"Мы готовы и дальше укреплять нашу оборону и средства сдерживания, чтобы быть готовыми к любому развитию событий", - подчеркивают в альянсе.

По словам Столтенберг, министры рассматривают в том числе и "создание новых боевых групп НАТО в странах восточной и юго-восточной Европы". Так, Столтенберг приветствовал поступившее от Франции предложение "возглавить такие боевые группы в Румынии".

Генсек НАТО пояснил, что соответствующее решение министры обороны приняли в связи с обстановкой в области безопасности в Европе. "Наше командование сейчас начнет вырабатывать детали и доложит (о результатах работы - ИФ) в течение нескольких недель", - подчеркнул генсек альянса.

"У нас есть время, чтобы над этим подумать, потому что все меры, которые мы предприняли, уже привели к результату. Это был непосредственный ответ на нынешний кризис (безопасности). Но отдельно от этого рассматриваются другие вопросы. Они будут иметь долгосрочные последствия", - сказал Столтенберг.

"Окончательное решение не было принято", - уточнил генсек организации, отвечая на вопрос о боевых группах.

Проблема контроля над вооружениями

Столтенберг считает возможным договориться с Россией по проблеме контроля над вооружениями.

"Мы готовы к тому, чтобы обсудить все вопросы, которые беспокоят Россию в сфере безопасности, а также коснуться проблем контроля над вооружениями", - сказал он на пресс-конференции.

"Если у них (у российской стороны - ИФ) есть обеспокоенность относительно ракет и наступательного вооружения, лучший способ для того, чтобы урегулировать это заключается в том, чтобы сесть и в условиях доброй воли договориться, как мы можем ограничить и сократить количество ракет", - отметил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что договоренности "должны быть сбалансированными и подтвержденными".

"Договориться с Россией возможно, и не только по контролю за вооружениями", - добавил он.

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