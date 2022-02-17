Польша начала установку ограждения на границе с Белоруссией

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Собран первый участок ограждения на границе с Белоруссией, сообщили в министерстве внутренних дел и администрации Польши.

"Мы возводим эффективное ограждение, оснащенное комплексом систем", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции около первого участка возводимого объекта.

"Когда мы готовили акт о строительстве на государственной границе, многие говорили, что этот проект не будет успешным. Сегодня мы видим позади себя первые пролеты - изготовленные на польских заводах, возведенные польскими компаниями. Строительство ведется эффективно и без задержек, несмотря на то, что оно происходит в сложных условиях, под особым контролем полиции, пограничной службы и солдат", - сказал в ходе пресс-конференции замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Васик.

Ограждение на польско-белорусской границе

Будет иметь длину 186 км и высоту 5,5 метра. Строительство планируется завершить в июне текущего года. В течение 3 месяцев после окончания строительства ограждение будет оснащено камерами, датчиками движения, тепловизорами и другими техническими элементами охранной системы. Его оборудуют специальными проходами для животных. Пограничные реки и болота не будут ограждены. На этих участках будут использоваться другие системы пограничной охраны, что позволит диким животным беспрепятственно пересекать границу.

Как сообщалось, за 2021 год польско-белорусскую границу пытались незаконно перейти 39,7 тыс. человек. С начала текущего года зафиксировано около 1,2 тыс. попыток.

Из-за миграционного кризиса в Литве и Польше в 2021 году ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября 2021 года, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в конце мая минувшего года, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", - сказал Лукашенко.