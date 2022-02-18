Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программа  Россия Россия ЯпонияПодробнееКонькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Офис Трюдо сообщил, что Байден организует встречу лидеров ЕС и НАТО по Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден организует встречу с главами стран ЕС и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщает офис премьер-министра Канады.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Соединенного Королевства, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьера Канады.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли об угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Минобороны России сообщило 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования.

США Джо Байден ЕС НАТО

Новости

США надеются, что РФ примет приглашение Блинкена встретиться с Лавровым в Женеве

В ЛНР сообщили о 29 нарушениях со стороны украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили о 29 нарушениях со стороны украинских военных за сутки

МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

МВД Великобритании закрыло программу "золотых виз" для богатых мигрантов

Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину

Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину

Спасатели в Афганистане пытаются вызволить упавшего в колодец мальчика

Суд в США обязал Трампа и двоих его детей явиться для дачи показаний

Суд в США обязал Трампа и двоих его детей явиться для дачи показаний

Представители ЛНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских военных

Франция, ФРГ и еще четыре страны Европы призвали РФ не признавать ДНР и ЛНР

Власти самопровозглашенной ДНР начали эвакуацию жителей из посёлка Александровка

В Госдепе сочли, что РФ ищет "подтекст" для нападения на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });