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ООН подтвердило получение от РФ документов о преступлениях против мирных жителей в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ООН получило от России документы о преступлениях против мирного населения в Донбассе, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Российская Федерация направила генеральному секретарю (Антониу Гутерришу - ИФ) письмо по этому вопросу (...), и они попросили нас распространить его в Совете Безопасности, что мы и делаем. У нас нет возможности проверить это так или иначе", - заявил Дюжаррик в ходе пресс-конференции.

Говоря о ситуации вокруг Украины, представитель генсека отметил, что в ООН по-прежнему верят в необходимость усиления дипломатии.

"Генеральный секретарь продолжает надеяться и думать, что (...) этого конфликта не произойдет. Его послание заключается в усилении дипломатии, снижении напряженности, деэскалации, и это послание он будет продолжать передавать", - сказал Дюжаррик.

Накануне ситуация на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. По данным народной милиции ДНР за минувшие сутки по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики было выпущено более 100 мин и столько же гранат. При этом в Донецке сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрела пригорода Донецка.

ООН Стефан Дюжаррик Россия Донбасс

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