Макрон намерен провести телефонный разговор с Путиным в воскресенье

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в субботу провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье - с президентом России Владимиром Путиным, сообщает радио RFI со ссылкой на Елисейский дворец.

"Наша задача - избежать наихудшего сценария. Считаем, что еще можно убедить президента Путина не нападать на Украину", - заявили в канцелярии французского лидера, комментируя предстоящие телефонные разговоры.

В последние дни в Донбассе значительно участились обстрелы. В пятницу непризнанные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в Россию женщин и детей, объяснив это решение готовящимся наступлением украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.