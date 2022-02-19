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"Нафтогаз" отверг обвинения в причастности Украины к взрыву газопровода под Луганском

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Украина не причастна к взрыву газопровода в Луганской области, самопровозглашенной ДНР, поскольку он ей не принадлежит с 2014 года, что доказано в Стокгольмском арбитраже, заявил директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Мы также убеждены, что Украина не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас на этом газопроводе", - написал Витренко в ночь на субботу в своем фейсбуке.

Он отметил, что еще в 2014 году этот газопровод был отсоединен от объединенной газотранспортной системы Украины и не используется для транзита и поставок газа в страну.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщал о двух взрывах в городе. Первый взрыв зафиксирован на газопроводе в поселке Малая Вергунка в черте Луганска. Второй взрыв произошел в Каменнобродском районе Луганска.

Гендиректор "Луганскгаза" Татьяна Богородько назвала причиной взрывов диверсии.

Украина Донбасс Нафтогаз Юрий Витренко

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