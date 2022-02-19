В ЛНР заявили о новых обстрелах с украинской стороны

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Луганской народной республике в субботу зафиксировали еще пять обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, обстрелам с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Раевка, Донецкий, Веселая Гора, Дебальцево и Сокольники. При обстрелах украинские военные применяли артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберные пулеметы, уточнили в представительстве.

Ранее в субботу в ведомстве сообщили о восьми обстрелах со стороны ВСУ с начала суток.