В Донецке муниципальный транспорт привлекут к эвакуации людей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Донецке в самопровозглашенной Донецкой народной республике остановлено движение муниципального транспорта, сообщил в субботу мэр города Алексей Кулемзин.

"Прекращено движение муниципального автотранспорта Донецка в связи с привлечением техники для осуществления эвакуации граждан", - написал он в своих соцсетях.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.