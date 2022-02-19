Зеленский на встрече с Харрис заявил о приверженности дипломатическому пути

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Камилой Харрис заявил о приверженности его страны мирному и дипломатическому пути разрешения ситуации в Донбассе.

"Мирный и дипломатический путь - этот тот путь, который нам нужен. Мы делали это последние восемь лет. Это наша земля, мы понимаем, что происходит. Единственное, чего мы хотим - это вернуть мир в нашу страну, и в этой ситуации мы очень благодарны вам, США, как нашему союзнику и партнеру, благодарны президенту Байдену", - сказал он на переговорах с делегацией США на полях Мюнхенской конференции.

Зеленский также поблагодарил Конгресс США за оказываемую двухпартийную поддержку Украине.

Кроме того, президент Украины заявил, что санкции против России могут помочь мирному урегулированию в вопросе деэскалации. "Перед агрессией мы понимаем, что санкции могут принести мирное решение. Потому я бы хотел бы поделиться с вами, как мы видим эту ситуацию и что может сработать. Мы верим в наши силы и в поддержку наших партнеров", - сказал он.

Мюнхенская конференция по безопасности - 2022 проходит с 18 по 20 февраля.