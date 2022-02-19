В ЛНР на пути следования автобусов с жителями обнаружена заминированная машина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На трассе по пути следования автобусов с жителями самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили заминированную машину, сообщили "Интерфаксу" в субботу в силовых структурах ЛНР.

"На мосту (путепроводе) по дороге Луганск-Краснодон в районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют транспортное средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы", - рассказал собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил "Интерфаксу", что в районе моста близ города Молодогвардейск по пути следования автобусов с эвакуируемыми жителями было обнаружено самодельное взрывное устройство. Автобусы следуют в сторону пункта пропуска "Изварино".

Власти ДНР и ЛНР организовали 18 февраля выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. В первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых.

Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.