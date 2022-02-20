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В ДНР сообщили о 82 обстрелах территории республики за минувшие сутки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более 1100 боеприпасов выпущено по территории ДНР за прошедшие сутки, зафиксирован двукратный рост количества обстрелов, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о 82 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

В нем сообщается, что за предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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