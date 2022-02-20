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В Европе ураган "Юнис" унес жизни 16 человек

В Европе ураган "Юнис" унес жизни 16 человек
Последствия урагана в Амстердаме
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Шестнадцать человек погибли в нескольких странах Европы, через которые прошел ураган "Юнис", сообщает в воскресенье сайт BBC News.

В Нидерландах погибли четыре человека, в Польше - тоже четыре, в Британии - три, в Германии и Бельгии - по два, в Ирландии - один человек. Многие случаи гибели людей связаны с падением деревьев и сорванных ветром конструкций.

Как отмечает Euronews, ураган продвигался от Ирландии к Великобритании, затем через север Франции и страны Бенилюкса к Дании и Германии (там ураган получил название Зейнеп). Разгул стихии привел к обрыву линий электропередач, разрушению зданий и затоплению прибрежных территорий.

Мощный удар стихии пришелся на Великобританию: в ожидании ухудшения погоды в Лондоне объявляли красный уровень опасности. По данным Sky News, в пятницу в Великобритании 1,2 млн человек остались без электричества из-за урагана, для 155 тысяч из них еще предстоит восстановить подачу света.

The Guardian в воскресенье сообщает, что работа аэропортов Гатвик, Хитроу и Манчестер восстанавливается. Ранее в пятницу из-за сложных погодных условий были отменены более 500 рейсов. Мир облетели кадры канала Big Jet TV, который показал, как пилоты сажают самолеты в Хитроу, несмотря на сильный ветер.

В воскресенье и понедельник в Великобритании остается в силе предупреждение о сильном ветре. Ветреная погода с осадками ожидается в стране до конца следующей недели.

Юнис

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