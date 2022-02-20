В Европе ураган "Юнис" унес жизни 16 человек

Последствия урагана в Амстердаме Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Шестнадцать человек погибли в нескольких странах Европы, через которые прошел ураган "Юнис", сообщает в воскресенье сайт BBC News.

В Нидерландах погибли четыре человека, в Польше - тоже четыре, в Британии - три, в Германии и Бельгии - по два, в Ирландии - один человек. Многие случаи гибели людей связаны с падением деревьев и сорванных ветром конструкций.

Two people have been killed after being hit by falling trees in the Netherlands, while parts of the roof of the ADO Den Haag football club stadium have been blown off as Storm Eunice swept across the country https://t.co/eW5AvalOS3 — RTÉ News (@rtenews) February 18, 2022

Как отмечает Euronews, ураган продвигался от Ирландии к Великобритании, затем через север Франции и страны Бенилюкса к Дании и Германии (там ураган получил название Зейнеп). Разгул стихии привел к обрыву линий электропередач, разрушению зданий и затоплению прибрежных территорий.

Мощный удар стихии пришелся на Великобританию: в ожидании ухудшения погоды в Лондоне объявляли красный уровень опасности. По данным Sky News, в пятницу в Великобритании 1,2 млн человек остались без электричества из-за урагана, для 155 тысяч из них еще предстоит восстановить подачу света.

The Guardian в воскресенье сообщает, что работа аэропортов Гатвик, Хитроу и Манчестер восстанавливается. Ранее в пятницу из-за сложных погодных условий были отменены более 500 рейсов. Мир облетели кадры канала Big Jet TV, который показал, как пилоты сажают самолеты в Хитроу, несмотря на сильный ветер.

Did you spend the day transfixed by @BigJetTVLIVE's feed of scary landings at Heathrow? Of course you did. Jerry, the man behind the feed, will be on @BBCR4Today tomorrow.



And thanks to Jerry and Gilly at Big Jet TV for the video (and for the adrenaline rush) 🛬 #StormEunice — BBC Radio 4 (@BBCRadio4) February 18, 2022

В воскресенье и понедельник в Великобритании остается в силе предупреждение о сильном ветре. Ветреная погода с осадками ожидается в стране до конца следующей недели.