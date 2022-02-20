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Постпред РФ в Вене выразил уверенность в полном восстановлении СВПД

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не приведет к ослаблению иранской ядерной сделки, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В преддверии возрождения СВПД некоторые аналитики говорят, что ядерная сделка станет "слабее". Это неправильно. Мы увидим полное восстановление СВПД в его первоначальном виде (с малейшими изменениями), который по определению не может быть слабее, чем он был в 2015 году", - написал Ульянов в воскресенье на своей странице в твиттере.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют. В настоящий момент в Вене проходит восьмой раунд переговоров.

СВПД Михаил Ульянов Иран

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