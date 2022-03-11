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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

США не будут связывать санкции против России с переговорами по СВПД

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - США не будут выполнять выдвинутые Россией требования юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД, подтвердил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

"Мы не намерены предлагать России ничего нового или конкретного в том, что касается санкций, ничего нового не требуется для успешного достижения соглашения о взаимном возвращении к полному соблюдению СВПД", - заявил дипломат журналистам.

Он сказал: "Мы по-прежнему близки к возможной сделке. На самом деле все сводится к очень небольшому числу нерешенных вопросов. Но причина, по которой эти конкретные проблемы остаются нерешенными, заключается в том, что они являются одними из самых сложных".

На прошлой неделе Россия потребовала от США юридически оформленных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД.

"И мы хотим получить ответ, очень четкий ответ, гарантии нам нужны, что вот эти санкции (против России - ИФ) никоим образом не затронут тот режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе", - заявил журналистам в минувшую субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в американском Конгрессе связи с эти заявила в среду, что Россия якобы стремится извлечь выгоды из своего участия в венских переговорах по СВПД, выдвинув дополнительные требования.

"Россия пытается повысить ставки и расширить свои требования в отношении СВПД, но мы не играем в игру под названием "давайте заключим сделку", - сказала она.

С апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют. В настоящий момент в Вене проходит восьмой раунд переговоров.

США Россия Иран

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