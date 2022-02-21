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Песков опроверг утверждения США о возможных репрессиях в отношении украинцев

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком утверждение Вашингтона, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае "вторжения" на Украину.

"Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", - сказал Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения, что представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека, в котором утверждает, что РФ составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или направлены в лагеря в случае нападения на Украину.

Дмитрий Песков Украина США

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